Premier League: Lampard revient sur le banc de Chelsea

L’ancien joueur et entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a été chargé jeudi de prendre les commandes de l’équipe londonienne jusqu’à la fin de la saison, le temps pour sa direction de trouver un remplaçant à long terme pour Graham Potter.

Todd Boehly et Behdad Eghbali, les co-propriétaires du club, ont donc choisi de se donner du temps avec une légende du club qui devrait au moins apaiser les supporters, jamais convaincus ni par Potter ni par la gestion récente du club.

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Frank à Stamford Bridge, une légende dans ce club », ont expliqué les deux hommes, cités dans un communiqué du club.

« Alors que nous poursuivons le processus méticuleux et exhaustif pour trouver un entraîneur principal permanent, nous donnons au club et aux fans un projet clair et stable pour le reste de la saison », ont-ils souligné.

« Nous voulons nous donner toutes les chances de réussir et Frank a toutes les caractéristiques et les qualités requises pour nous conduire jusqu’à la ligne d’arrivée », ont-ils ajouté.

Joueur emblématique du club de 2001 à 2014, ce qui lui a valu une place au Hall of Fame de la Premier League, puis son entraîneur de juillet 2019 à janvier 2021, Lampard sera déjà le troisième coach des Blues cette saison.

Dimanche dernier, Chelsea a limogé son entraîneur Graham Potter après moins de sept mois à la tête du club, suite à la défaite 2-0 à domicile le jour même contre Aston Villa, pour le compte de la 29e journée de Premier League.

L’ancien défenseur de Brighton, Bruno, a été nommé entraîneur intérimaire. Son premier match sera la confrontation à domicile face à Liverpool mardi. « Nous avons le plus grand respect pour Graham en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Il s’est toujours comporté avec professionnalisme et intégrité et nous sommes tous déçus de cette issue », ont commenté les copropriétaires du club, Todd Boehly et Behdad Eghbali, dans un communiqué.