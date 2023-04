Coupe du Roi d’Espagne: le Real balaye le Barça (0-4), se hisse en finale

Avec un grand Benzema, auteur d’un triplé, le Real Madrid a renversé le FC Barcelone 4-0 et s’est hissé en finale de la Coupe du Roi d’Espagne, mercredi soir au Camp Nou.

Les Merengues ont débloqué leur compteur juste avant la pause, sur un contre éclair mené par Vinicius et Benzema (45e+1), puis le Ballon d’Or 2022 a propulsé son équipe vers la finale en plaçant un ballon parfait à la base du poteau gauche de Marc-André ter Stegen (50e) et en transformant un pénalty provoqué par Vinicius (58e) au retour des vestiaires, avant de conclure son triplé à la 81e.

Un printemps de rêve pour l’avant-centre français, déjà auteur d’un triplé majestueux dimanche contre Valladolid en Liga, et d’un but important contre Liverpool pour confirmer la qualification du Real pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Mercredi, il a encore une fois fait étalage de toute sa classe.

Un Real phénoménal

Sur le premier but, il a rendu le ballon à Vinicius, qui a vu sa frappe ralentie sur la ligne par Jules Koundé, avant que le « Nueve » ne se jette dessus pour le pousser dans les filets. Sur le deuxième but, il a bonifié la belle percée et le beau décalage de Luka Modric. Sur le troisième, il a profité de la maladresse de Franck Kessié, qui a écrasé le pied de « Vini » dans la surface. Et sur le quatrième, il a encore profité d’un contre mené par le Brésilien avant de conclure tranquillement du droit.

Un nouveau récital pour Benzema, qui totalise désormais 25 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

« Un cauchemar »

A l’inverse, la désillusion est immense pour l’entraîneur du Barça, Xavi, qui rêvait de priver le Real d’un deuxième trophée cette saison après lui avoir déjà subtilisé la Supercoupe d’Espagne en janvier en Arabie Saoudite. Mais il reste bien parti pour lui ravir son trône de champion d’Espagne.

Après trois clasicos remportés de rang, le Barça a plié chez lui, devant les 94.902 spectateurs du Camp Nou. Un cauchemar pour la défense blaugrana, qui n’a encaissé que neuf buts depuis le début de la saison en Liga, et qui en a pris quatre mercredi.

Après ces buts, les Catalans ont bien tenté de réagir, par des frappes d’Alex Baldé ou une percée improbable de Ronald Araujo notamment… mais rien n’y a fait.

Il s’est à peine réchauffé à la 85e, quand les esprits se sont échauffés autour de Vinicius.

« Soirée réussie » pour Ancelotti

Pour Ancelotti, la soirée est réussie : le technicien italien avait parié sur une composition très offensive, avec Rodrygo sur l’aile droite et Fede Valverde derrière lui, mais l’intensité déployée par ses joueurs lui a donné raison.

Lui qui avait promis, après la défaite en demi-finale aller au Bernabéu, que le Real allait gagner au moins un trophée cette saison, a désormais une autoroute : si le championnat semble perdu, la « Maison blanche » donne rendez-vous à Osasuna, tombeur de l’Athletic Bilbao (1-0, 1-1 a.p.), le 6 mai à Séville, pour une finale de Coupe qu’elle n’a plus gagnée depuis 2014.

Ce sera un mois avant une autre finale potentielle: celle de la Ligue des champions, le 10 juin à Istanbul.

Le Camp Nou scande « Messi »

Le public du Camp Nou a scandé le nom de Lionel Messi à la 10e minute du clasico. L’ancienne star du FC Barcelone désormais en fin de contrat au Paris Saint-Germain était dans les gradins et a suivi « l’humiliation » de son ancienne équipe.

Lionel Messi est au Camp Nou en train de regarder le Clasico et le Barca se faire humilier. Influence folle. 😭 pic.twitter.com/JjlDFSRlTt — 🥷🏽𝐇𝐢𝐫𝐨𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 🇨🇩🇵🇹 (@HiroLaB94) April 5, 2023

A l’initiative du virage nord, le public a scandé « Messi, Messi ! » à la minute correspondant au numéro de Messi durant ses années barcelonaises, comme il le faisait à l’époque où l’attaquant argentin écrivait les lettres d’or du club blaugrana, jusqu’en août 2021.

Avant même le coup d’envoi, sur le perron du Camp Nou, plusieurs groupes de supporters ont entonné des chants à la gloire du champion du monde argentin, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.

« Messi est le meilleur joueur de l’histoire. Le respect que l’on a pour lui dans notre maison est indiscutable. On fait ce que l’on a à faire, Messi fait ce qu’il a à faire. Ce qu’il se passera dans le futur, on ne sait jamais », a déclaré Mateu Alemany, directeur du département football du club blaugrana, au micro de la télévision espagnole avant le début du match, mercredi soir.

Ces cris interviennent alors que le départ de l’astre argentin du PSG à la fin de la saison est désormais « beaucoup plus probable, mais pas certain », comme l’a indiqué une source proche du club à l’AFP mardi.

« La dynamique a complètement changé avec le PSG qui pousse moins pour renouveler, l’attitude des supporters a complètement changé la donne », selon cette source.

Des sifflets contre l’Argentin sont descendus des tribunes dimanche lors du match perdu contre Lyon (1-0), où il n’a qu’en de rares occasions montré son génie et a joué parfois en marchant.