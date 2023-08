Qualifiant cet entretien téléphonique de « constructif », M. Ahmad de Wimbledon a relevé, dans un tweet, que l’échange a porté sur plusieurs sujets dont « la situation en Israël et dans les +territoires palestiniens occupés+, au Niger et en Libye, ainsi que de questions bilatérales et régionales plus larges ».

A cette occasion, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon a transmis ses « vœux chaleureux à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône ».

As ever a constructive call with my dear friend FM Bourita 🇲🇦 today. We discussed the concerning situation in Israel & the OPTs, Niger, and Libya, in addition to broader bilateral & regional issues.

I pass on my warm wishes to His Majesty King Mohammed VI following Throne Day. pic.twitter.com/tFrcuLOkJX

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) August 2, 2023