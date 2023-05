Le plan d’autonomie proposé par le Royaume pour trouver une solution définitive au différend autour du Sahara marocain est la « seule option possible » et « l’unique solution pratique » pour aller de l’avant, a affirmé, mercredi à Rabat, le député britannique Liam Fox.

Cette position a été exprimée par M. Fox dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, le député britannique, M. Liam Fox.@LiamFox pic.twitter.com/dA8IsOXuQN — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 31, 2023

« Il est important de se focaliser sur ce qu’il y a de mieux pour les populations de la région et de chercher une solution pratique pour faire avancer les politiques au niveau régional », a-t-il précisé.

En tant que politiciens et dirigeants, « il est de notre responsabilité de veiller à ce que la qualité et le niveau de vie, ainsi que la sécurité des citoyens soient placés en haut de l’agenda », a encore assuré M. Fox.

Proposé par le Maroc en 2007, le plan d’autonomie dans les provinces du Sud bénéficie aujourd’hui d’une forte dynamique et du soutien clair de plus en plus de pays comme l’Espagne, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, Chypre, Le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, le Portugal et la Serbie.