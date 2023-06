A compter de ce mardi 20 juin, le paiement des demandes de visas britanniques au Maroc se fera uniquement en ligne, a annoncé l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat.

Si vous comptez demander un visa pour le Royaume-Uni depuis le Maroc, sachez qu’il n’est désormais plus possible de payer les frais du dossier en espèces. Une décision dans ce sens a été annoncée ce mardi par l’ambassade britannique à Rabat.

Celle-ci a décidé que tous les paiements des frais de visa se feront dorénavant en ligne uniquement. « UK Visas & Immigration (UKVI) introduit un nouveau processus numérique cohérent à l’échelle mondiale pour demander un visa britannique en ligne et offre aux clients un moyen plus sûr et plus pratique de payer les visas », lit-on dans un communiqué.

« A partir du 20 juin 2023, toutes les demandes faites au Maroc pour un visa britannique doivent être réglées via un processus de paiement en ligne », explique-t-on.

« Le Royaume-Uni continue d’être un choix populaire pour ceux qui souhaitent travailler, étudier ou simplement visiter. Au cours de l’année se terminant en décembre 2022, plus de 19 000 visas ont été délivrés à des ressortissants marocains, soit une augmentation de 65 % par rapport à l’année précédente. Il est maintenant temps d’adopter une approche entièrement numérique des paiements de visa et de rationaliser le processus de paiement pour les candidats du monde entier », a déclaré Simon Martin, ambassadeur britannique au Maroc.

🔔UK VISA UPDATE: From today, 20 June 2023, UKVI will be moving to a fully digital online payment process for all UK visa applications.

Jusqu’ici les clients avaient le choix de payer en espèces au centre de demande de visa ou d’utiliser le site web officiel du gouvernement britannique pour payer leur demande de visa.

Ces « changements sont introduits pour rationaliser le processus de paiement et pour aligner le Maroc sur d’autres marchés internationaux clés, car la possibilité de payer un visa britannique en espèces devient une anomalie », estime la diplomatie britannique.

Tous les voyageurs souhaitant demander un visa britannique doivent donc effectuer un paiement en ligne sur le site web officiel du gouvernement britannique, avant de soumettre leur passeport et leurs données biométriques à leur centre de demande de visa désigné.