La ministre d’État au département britannique des Affaires et du commerce et ministre de l’industrie et de la sécurité économique, Nusrat Ghani, a salué, lundi à Londres, le leadership »exceptionnel » du Roi Mohammed VI.

Le Souverain est un « leader visionnaire, force de stabilité et de prospérité », a indiqué la responsable britannique, lors d’un événement organisé par l’Ambassade du Maroc au Royaume-Uni, à l’occasion du 24e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône.

Mme Ghani, qui est également ministre d’État à l’unité de sécurité des investissements, a exprimé sa gratitude envers le Maroc “pour son amitié en tant que l’un des alliés africains les plus fiables du Royaume-Uni“, soulignant »l’impact positif » de cette relation.

H.E. Oswaha participated in the reception commemorating the Throne Day of the Kingdom of Morocco hosted by H.E. Hakim Hajoui, Ambassador of Morocco to the Court of St James’s.

The Embassy warmly congratulates the Government and people of Morocco and wishes them more prosperity. pic.twitter.com/YegNNNT1rL

— South Sudan Embassy in London (@southsudan_uk) July 31, 2023