Le renforcement des relations maroco-britanniques a été au menu d’un entretien, mercredi à Londres, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le ministre d’État britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud et les Nations unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon.

Lors de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités des liens d’amitié historique entre le Maroc et le Royaume-Uni et de l’état actuel des relations bilatérales, qui connaissent un élan remarquable.

Tout en insistant sur le rôle des parlements dans la promotion de la démocratie, de la paix et de la sécurité, MM. Talbi Alami et Lord Ahmad ont évoqué les moyens de renforcer les relations de coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays.

Delighted to meet again with @RTalbiAlami Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Morocco. We discussed the positive state of UK 🇬🇧-🇲🇦 Morocco relations, regional issues, & opportunities to further increase the excellent cooperation between our two Parliaments. pic.twitter.com/4cuOZHlN2O

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) July 12, 2023