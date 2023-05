La 4e session du dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni a démontré, une fois de plus, « la force et la profondeur » des relations entre les deux pays, a affirmé, lundi, le ministère britannique des Affaires étrangères (FCDO).

Ce dialogue fructueux, qui s’est tenu la semaine dernière à Rabat, sous la présidence du ministre d’État britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud et les Nations unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a porté sur la culture, l’éducation, la politique, l’économie et la sécurité et a démontré, une fois de plus, la force et la profondeur des relations bilatérales, a indiqué le FCDO dans un communiqué.

Au lendemain de ce dialogue stratégique, Lord Ahmad de Wimbledon et le ministre marocain de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, ont présidé la 5e réunion de la Commission de l’enseignement supérieur Royaume-Uni-Maroc au ministère des Affaires étrangères à Londres, ajoute la même source.

🇬🇧🇲🇦 Learn more about UK Minister of State for North Africa, @tariqahmadbt recent visit to Morocco for the 4th Strategic Dialogue with Foreign Affairs Minister, Nasser Bourita. 📎 https://t.co/YjlAeuXGUT pic.twitter.com/o8OtWjk0Dl — UK in Morocco (@UKinMorocco) May 12, 2023

La réunion a rassemblé des représentants du gouvernement marocain, du British Council, du ministère britannique des Affaires et du commerce, de l’agence britannique d’assurance qualité, Universities UK International, de l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Maroc (ANEAQ), ainsi que de plusieurs universités britanniques et marocaines.

La réunion a permis de faire progresser la collaboration entre le Maroc et le Royaume-Uni dans le domaine de l’enseignement supérieur, en particulier en ce qui concerne l’apprentissage et l’évaluation de l’anglais, l’enseignement transnational et la recherche scientifique, étaye le FCDO, ajoutant, dans ce sens, qu’un protocole d’accord a été signé entre le British Council au Maroc et le ministère marocain de l’Enseignement supérieur.

Cet accord vise à étendre le recours aux tests d’évaluation de la langue anglaise dans les universités publiques marocaines, ouvrant ainsi la voie à de futurs partenariats avec d’autres institutions britanniques pour l’évaluation des étudiants, détaille le ministère.

La réunion a également abordé les réussites bilatérales, notamment le partenariat institutionnel entre l’Université Keele et le ministère marocain de l’Enseignement supérieur, la collaboration sur la qualité des offres d’enseignement supérieur et les partenariats de recherche sur le climat entre l’University College London et l’Université Ibn Tofail de Kénitra, fait savoir le communiqué.

Créée en 2019, la Commission de l’enseignement supérieur se réunit chaque année, ainsi que dans le cadre de sous-groupes trimestriels, afin de renforcer les liens dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l’assurance qualité et de l’éducation transnationale.