Rien ne va en Botola cette année ! L’entreprise espagnole chargée de programmer les matchs du championnat s’est vue contrainte de mettre un terme à son activité suite au “chaos” qui y règne.

Dans un contexte où la Botola s’attire le feu des critiques depuis peu, cette nouvelle vient en rajouter une couche. Cette saison, le championnat national vacille entre arrêts et reports de plusieurs rencontres. Si certaines voix se lèvent contre ces décisions depuis quelques jours, l’entreprise qui s’occupe de programmer les matchs a complètement décidé de se retirer du Maroc, rapporte Le Matin Sport.

Le travail de ladite entreprise s’est transformé en une réelle “mission impossible” en raison des brusques décisions de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) et de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). L’entreprise qui devait élaborer un programme garantissant l’égalité des chances s’est ainsi retrouvée devant un panoplie de contraintes.

