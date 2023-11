La FIFA a rendu public ce jeudi son nouveau classement des sélections nationales. Aucun changement pour le Maroc.

Les Lions de l’Atlas de Walid Regragui sont toujours au sommet du classement africain de la FIFA. L’instance qui dirige le football mondial a publié sur son site son nouveau classement des équipes nationales après la fenêtre internationale qu’a connue le mois de novembre.

Dans ce classement, le Maroc conserve encore une fois son 13e rang à l’échelle internationale. Les Lions de l’Atlas sont toujours en tète des pays d’Afrique, une position qu’ils occupent depuis plusieurs mois.

