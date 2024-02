Vingt-six pays sur les 27 de l’UE ont réclamé lundi une « pause humanitaire immédiate » à Gaza, au moment où l’armée israélienne dit préparer une offensive dans le sud du territoire palestinien, a indiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Cette demande, que la Hongrie n’a pas reprise à son compte, signifie un « arrêt des combats » afin de permettre ensuite un cessez-le-feu durable, a expliqué M. Borrell lors d’une conférence de presse, à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne.

Les 26 pays se sont dits « très préoccupés » par l’éventualité d’une offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, a ajouté M. Borrell. La situation à Gaza est catastrophique et pourrait être « pire encore » si Israël maintient sa volonté de mener cette offensive, a-t-il déclaré.

Ces 26 Etats demandent à Israël de ne pas lancer d’action militaire à Rafah, a affirmé de son côté la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib sur X.

At the initiative of Belgium, 26 EU member states are asking Israel not to take military action in Rafah.

We express the need for a sustainable ceasefire, the unconditional release of all hostages, and the provision of humanitarian assistance.#EU2024BE

🇧🇪🇪🇺 pic.twitter.com/0TnxzHkNop

