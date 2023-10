L’Europe va ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande de Gaza, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, expliquant que les Palestiens de Gaza ne pouvaient « pas payer le prix de la barbarie du Hamas ».

« Les Palestiniens à Gaza ont besoin d’aide humanitaire », c’est pourquoi « nous lançons un couloir humanitaire via l’Egypte. Les deux premiers vols vont partir cette semaine, et ils apporteront du matériel humanitaire à Gaza », a précisé Mme Von der Leyen depuis Tirana, en Albanie.

Plusieurs vols vont avoir lieu vers l’Egypte « pour acheminer des fournitures vitales aux organisations humanitaires sur le terrain à Gaza. Les deux premiers vols auront lieu cette semaine, transportant du fret humanitaire de l’UNICEF, des médicaments et des kits d’hygiène », a précisé en soirée un communiqué, sans donner de détails sur les modalités d’acheminement de ces aides vers Gaza, sous blocus total depuis le 7 octobre.

Quelques heures auparavant, l’OMS avait averti que sans aide, une « vraie catastrophe » aurait lieu dans les 24h à Gaza, assiégée depuis l’attaque sanglante du Hamas palestinien contre Israël.

