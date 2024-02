L’armée et l’agence de la sécurité intérieure israéliennes ont affirmé samedi avoir découvert un tunnel du mouvement islamiste Hamas sous le quartier général de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans la ville de Gaza.

L’Unrwa, qu’Israël accuse d’être « totalement infiltrée par le Hamas », a de son côté souligné ne pas avoir occupé son QG depuis le 12 octobre, soit cinq jours après l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre à Gaza, et demandé l’ouverture d’une enquête indépendante.

Selon l’armée israélienne et le Shin Beth, des opérations militaires dans la ville de Gaza au cours des dernières semaines ont conduit à la découverte d’une « entrée de tunnel » près d’une école gérée par l’agence humanitaire onusienne.

Le Hamas a creusé depuis dix ans dans la bande de Gaza de nombreux tunnels, où se cachent ses combattants selon Israël. En octobre, une étude du Modern War Institute de l’académie américaine West Point y recensait 1.300 tunnels, pour plus de 500 km de couloirs souterrains.

« L’entrée menait à un tunnel terroriste souterrain qui constituait un atout important pour les renseignements militaires du Hamas et passait sous le bâtiment qui sert de quartier général principal de l’Unrwa dans la bande de Gaza », indiquent l’armée israélienne et le Shin Beth dans un communiqué.

These findings were found within @UNRWA facilities:

Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA’s main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o

— Israel Defense Forces (@IDF) February 10, 2024