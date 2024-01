Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réfuté vendredi les accusations de « collusion » avec le Hamas lancées par Israël la veille.

« De telles allégations fausses sont préjudiciables et peuvent mettre en danger notre personnel qui risque sa vie pour servir les personnes vulnérables », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X (ex-Twitter).

« En tant qu’agence des Nations Unies, l’OMS est impartiale et œuvre pour la santé et le bien-être de tous », a-t-il ajouté ».

Jeudi, s’exprimant lors d’une réunion du Conseil exécutif de l’OMS, l’ambassadrice israélienne auprès des Nations unies à Genève, Meirav Eilon Shahar, a accusé le Hamas d’avoir « militarisé l’ensemble de la zone civile de la bande de Gaza dans le cadre d’une stratégie préméditée ».

« Il s’agit de faits indéniables que l’OMS choisit d’ignorer à maintes reprises. Il ne s’agit pas d’incompétence. Il s’agit de collusion », avait-elle accusé.

Israël accuse le Hamas d’avoir profité de la protection particulière des structures de santé dans les lois de la guerre pour utiliser les hôpitaux afin de mener des attaques, cacher des tunnels et des armes.

