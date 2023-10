Après l’annonce de sa position vis à vis du conflit israélo-palestinien ainsi qu’une réunion avec la direction du Bayern Munich, Mazraoui s’est entraîné ce matin individuellement à l’écart de son équipe.

L’affaire a fait couler beaucoup d’encre en Allemagne. L’international marocain Noussair Mazraoui s’est retrouvé au milieu d’une tourmente après avoir affiché son soutien aux victimes palestiniennes.

En effet, depuis quelques jours, le joueur du Bayern Munich fait l’objet de nombreuses critiques ainsi que d’articles de presse à sa charge à l’image du quotidien allemand Bild qui l’accuse d’être « partisan du terrorisme ».

Quelques jours après le début de cette polémique, son club s’est prononcé. Dans un communiqué, le Bayern avait indiqué vouloir tenir “une conversation personnelle détaillée avec la direction du club à Munich”.

La réunion en question a eu lieu ce mercredi au retour du joueur du Maroc où il était présent avec les Lions de l’Atlas. Cependant, aucune des deux parties n’a communiqué sur les éventuelles décisions prises.

Par contre, selon Bild toujours, l’arrière droit du club bavarois a été écarté du groupe ce jeudi lors de la séance d’entraînement collective. Toutefois, cet entrainement individuel pourrait être en lien avec la blessure que le joueur a contracté durant sa convocation avec la sélection.

De fait, Mazraoui n’était pas sur la feuille du match de Walid Regragui pour la rencontre contre le Libéria.

De son côté, Fabrizio Romano a affirmé sur X que “les deux parties ont clairement échangé sur leurs positions« .

