Noussair Mazraoui a retrouvé la forme il y a quelques semaines déjà, mais n’a pas encore refoulé la pelouse avec son club le Bayern Munich. L’international marocain est « très déçu » et n’exclut pas un départ du club.

« Je suis déçu par ma situation. J’ai fait du très bon travail durant la première moitié de la saison et la Coupe du monde s’est bien déroulée aussi. Après cela, j’ai été malchanceux et j’ai souffert d’une inflammation du cœur. Depuis mon retour, je ne suis même pas le deuxième ou le troisième choix à mon poste », a déclaré le joueur marocain au quotidien Bild après la rencontre entre Bayern et Manchester City (1-1).

Mazraoui confie avoir « l’impression d’avoir été oublié, même si c’est un bien grand mot. « Je me suis frayé un chemin dans les onze premiers durant la première moitié de la saison, j’ai montré ce que je pouvais faire et je suis revenu après ma péricardite », poursuit le joueur qui été diagnostiqué d’une légère inflammation du péricarde après une infecté au Covid-19 durant le Mondial.

Mazraoui: “I feel forgotten. The situation is disappointing. I’m no longer 2nd or 3rd option in my position – but 3rd or 4th”. 🚨🔴 #FCBayern

« If the situation stays like this, that’s not what I want. And not what I deserve. I’ll fight — then we will see”, he has told Bild. pic.twitter.com/2k7adJGWtf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2023