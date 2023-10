Avec l’escalade des tensions en Palestine, plusieurs personnalités publiques sortent du silence et prennent position quant à ce conflit. Parmi eux, des sportifs dont l’international marocain Noussair Mazraoui. Après avoir affiché son soutien aux victimes palestiniennes, ce dernier s’est retrouvé au milieu d’une tourmente.

Présent, en ce moment même, avec l’équipe nationale, l’international marocain qui évolue au sein du Bayern Munich s’est retrouvé malgré lui dans une vive polémique. La cause? Sur instagram, le Lion de l’Atlas a affiché son soutien au peuple palestinien.

En story, l’arrière droit du FCB a d’abord partagé un verset du Coran suivi d’une publication où l’on voit le drapeau palestinien avec comme légende “Amen”. Cette prise de position a beaucoup dérangé en Allemagne. En effet, une pluie d’articles à la charge du jeune joueur inondent le paysage médiatique dans ce pays.

Le quotidien Bild en est déjà à 3 articles contre Mazraoui ainsi que de nombreuses accusations. “Des supporters du terrorisme sur la pelouse? Insupportable!”, titre ce média qui a d’ailleurs la plus importante diffusion en Allemagne.

Bild are now calling Mazraoui a terrorist for posting the Palestine flag and Quran verses. We can not let this disgusting paper get away with this 🤮 pic.twitter.com/JvSoQtNCxW

— Deniz (@MusialaXtra) October 15, 2023