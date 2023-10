C’est officiel! Pas de sanctions contre l’international marocain Noussair Mazraoui suite à sa position vis-à-vis des victimes palestiniennes. Dans un communiqué publié ce matin, le Bayern Munich a indiqué que le joueur restera bel et bien au sein de l’équipe.

La polémique autour du soutien aux victimes palestiniennes affiché par l’arrière droit marocain du Bayern touche enfin à sa fin.

Après avoir convoqué Mazraoui, à son retour de sélection, pour une réunion avec la direction du club bavarois, l’on connaît désormais les décisions de ce dernier.

Aucune sanction pour celui qui a pris position quant au conflit israélo-palestinien n’est retenue contre lui. C’est à travers un communiqué, publié ce vendredi, que le Bayern a fait savoir que “Noussair Mazraoui restera dans l’équipe du FC Bayern”.

Si les craintes d’une éventuelle séparation entre ces derniers faisaient écho hier suite à l’entraînement individuel dudit joueur, ce communiqué intervient pour balayer ces rumeurs. Mazraoui reste tout de même “hors course en raison d’une blessure”, indique le club.

Bayern-Mazraoui: le Lion de l’Atlas mis sur la touche?

« Noussair Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu’en tant qu’homme épris de paix, il rejette résolument le terrorisme et la guerre et qu’il n’a jamais eu l’intention de provoquer une quelconque irritation avec ses fonctions« , a déclaré Jan-Christian Dreesen, PDG du FC Bayern.

Cette affaire avait démarré plusieurs débats en Allemagne. Certains hommes politiques avaient même demandé l’expulsion de Mazraoui du pays. Le premier ministre allemand a lui aussi donné son avis sur cette polémique.

Pour Joachim Herrmann, “cela ne peut pas être le message des joueurs du FC Bayern, que j’apprécie par ailleurs beaucoup”. Cependant, Herrmann a également balayé d’un revers de main les demandes d’expulsions. “Je ne peux généralement procéder à une expulsion que s’il existe un droit de séjour et si des crimes d’une importance considérable sont commis”, a-t-il affirmé.

Joachim Herrmann (Bavarian Minister of the Interior) on members of the German Bundestag calling for the deportation of Noussair Mazraoui: « As a rule, deportation can only be done if there’s a right of residence and if significant crimes are committed. That’s why FC Bayern have to… pic.twitter.com/Z5kAkUX1kK

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 19, 2023