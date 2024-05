Une expédition de poivrons marocains destinée aux étals européens a déclenché à nouveau le système d’alerte communautaire après la découverte de chlorpyrifos, un pesticide interdit sur le sol européen.

On ne compte plus les alertes pointant du doigt les envois agricoles marocains vers le marché européen. Après les fraises, les melons, la pastèque voire le thym, c’est au tour des poivrons doux de faire l’objet d’une alerte du système européen RASFF (Rapid Alert System Feed and Food). Le 30 avril dernier, les autorités douanières espagnoles, à travers le système RASFF ont épinglé un envoi en provenance du Royaume, contenant des résidus d’un pesticide qualifié de dangereux et non autorisé dans l’espace européen.

Il s’agit cette fois-ci du chlorpyrifos, détecté dans une cargaison de poivrons doux marocains lors d’un contrôle à la frontière espagnole. L’expédition a été rejetée et son accès au territoire communautaire refusé.

L’alerte a été a classée comme présentant un niveau de risque « grave« . Les résultats des analyses réalisées sur les poivrons ont montré une présence de chlorpyrifos à une proportion de 0,21 ± 0,105 mg/kg – ppm, alors que la limite maximale de résidus (LMR) fixée par les instances sanitaires européennes est établie à 0,010 mg/kg – ppm.

Il convient de rappeler qu’en 2020, la Commission européenne a totalement interdit l’utilisation du chlorpyrifos en raison de sa dangerosité. L’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) a confirmé ses effets génotoxiques et neurologiques sur le développement des enfants.

Cet insecticide organophosphoré largement utilisé dans le contrôle des ravageurs agricoles, agit sur le système nerveux des insectes.