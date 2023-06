La finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique, prévue dimanche soir (20h00) au complexe sportif Mohammed V de Casablanca sera totalement différente de celle perdue (2-1) à l’aller, a indiqué, l’entraineur du Wydad de Casablanca (WAC), Sven Vandenbroeck.

« Les circonstances de cette rencontre sont différentes par rapport au match aller. Nous évoluerons devant notre public. Al Ahly est, certes, une grande équipe, mais nous devons contrôler le jeu et essayer de les déstabiliser afin de les empêcher de développer leur jeu », a dit le coach belge, samedi à Casablanca, lors de la conférence de presse d’avant-match.

« C’est un match très important. Pour le Wydad, jouer la finale de Ligue des champions est un honneur. C’est le plus prestigieux trophée en Afrique », a-t-il mis en avant, estimant que » le score de 2-1 nous donne espoir ».

Selon l’entraineur du WAC, « La Ligue des champions fait rêver tout coach. On va tout faire pour remporter le titre ».

« Nous avons bien préparé cette finale dans un cadre très calme et serein au Complexe Mohammed VI de football à Salé. La concentration a été excellente », a-t-il dit.

The clock is ticking ! Just 2 days until the ultimate showdown. Let’s rally behind the team and show our unwavering support. 🔴⚪️#DimaWydad pic.twitter.com/YoahfZLe0o

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) June 9, 2023