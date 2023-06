Le Canada a annoncé, mardi, l’ajout de 13 pays, dont le Royaume, à son programme d’autorisation de voyage électronique (AVE).

À partir de ce mardi, les voyageurs admissibles de ces pays qui ont eu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa américain valide délivré à des fins autres que l’immigration peuvent présenter une demande d’AVE plutôt qu’une demande de visa s’ils se rendent au Canada par avion.

#BREAKING: Canada adds 13 more nations to the list of countries eligible for visa-free travel (eTA) to #Canada.

🇨🇦 #Philippines, Thailand, Morocco, Seychelles, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panama and 5 countries from the Caribbean islands. 👇https://t.co/XLtyZljoqp

— INC – Immigration News Canada (@CanadaImmigra20) June 6, 2023