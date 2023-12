Marrakech fait partie des villes les plus préférées des touristes du monde entier et, en particulier, britanniques qui souhaitent s’y rendre en 2024, selon le dernier classement Airbnb.

La ville ocre est la ville la plus recherchée après Buenos Aires sur Airbnb, la plus célèbre plateforme d’hébergement au Monde.

«Marrakech est relativement proche du Royaume-Uni, avec des vols de moins de quatre heures, mais on se sent dans un autre monde», écrit The Sun.

Lire aussi. Marrakech, la destination phare des touristes français pour les fêtes de fin d’année

Ce choix s’explique par le fait que beaucoup de Britanniques envisagent de choisir des destinations où le coût de la vie est inférieur à celui du pays d’origine.

Et ne c’est pas tout. «Ses rues sinueuses sans fin, ses jardins et palais fleuris et son accès aux déserts et aux montagnes de l’Atlas en font un endroit formidable à visiter», poursuit le journal.

Marrakech aura également réussi l’exploit de supplanter des grandes villes figurant dans ce top 10. Il s’agit notamment de Paris, Dusseldorf, ou encore Salvador au Brésil.