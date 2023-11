Le célèbre magazine britannique Time Out vient de publier un nouveau classement: celui des villes les plus culturelles du monde. Et comme on pouvait s’en douter, vu qu’il est question de culture, Marrakech y est fait bonne figure !



En plus de son traditionnel classement des meilleures villes à visiter et où vivre, le magazine Time Out, spécialiste du tourisme alternatif, vient d’initier un nouveau concept, celui des villes les plus culturelles du monde.

Sur le haut du podium, on trouve Mexico avec sa scène artistique en constant mouvement. Puis, il y a Prague avec son musée à ciel ouvert, suivie de Cape Town et son offre culturelle à la diversité extravagante.

Et Marrakech dans tout ça ? La ville ocre n’a pas à rougir de son classement. En effet, Marrakech est, à seulement, trois marches du top 10, puisqu’elle arrive à 13e place. Marrakech devance des villes comme New York, Tokyo ou encore Abu Dhabi.

A Marrakech, les arts « sont un fil conducteur qui traverse le tissu de la vie. C’est pourquoi Yves Saint Laurent a été tellement inspiré ici, ses fabuleux designs étant désormais exposés dans son musée éponyme. La ville continue d’inspirer les designers contemporains comme LRNCE, qui vient d’ouvrir un riad très artistique », écrit Time Out.

Le magazine loue l’excellence des artisans maîtres de la ville « splendidement mise en valeur à la Medersa Ben Youssef ou juste prenez le thé dans la cour de la Maison Royale ».

« Comment évalueriez-vous la scène culturelle de votre ville ? Pour découvrir les meilleures villes en matière d’art et de culture en ce moment, nous avons posé exactement cette question à plus de 21 000 citadins du monde entier », explique Time Out.

Chaque ville figurant sur cette liste a gagné sa place grâce à un processus de sélection méticuleux, poursuit la publication.

Les habitants ont été interrogés sur les meilleurs lieux culturels et expériences de leur ville. Les auteurs de ce classement leur ont également demandé de noter l’offre culturelle de leur ville en fonction de sa qualité et de son coût. Et surtout son abordabilité. « Ce qui est considéré comme bon marché par les habitants d’une ville peut ne pas l’être pour ceux d’une autre. Mais que ce soit grâce à l’entrée au musée à prix réduit pour les habitants ou aux festivals en plein air gratuits, ce sont des destinations où l’art et la culture ne vous ruineront pas », conclut Time Out.