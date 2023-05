« Le cinéma marocain, de l’accumulation à la sensibilité esthétique » est l’intitulé d’un ouvrage que vient de publier l’écrivain et critique de cinéma, Mohamed Chouika.

L’ouvrage de 122 pages, au format moyen, publié par les éditions Slaiki Frères à Tanger, est constitué de quatre chapitres, à savoir « Questions générales », « Sensibilités féminines », « Sensibilités différentes », et « Sensibilités expérimentales ».

Dans le premier chapitre, le chercheur aborde les problématiques générales auxquelles fait face le cinéma marocain, comme les aspects positifs et négatifs de la problématique « réalisateur-producteur », les femmes dans le cinéma marocain, l’image de la jeunesse dans le cinéma marocain, et l’état des lieux des salles de cinéma au Maroc: de l’influence à la disparition.

Concernant le deuxième chapitre, il traite de 4 films d’une sensibilité féminine, alors que dans les « Sensibilités différentes », l’auteur aborde les dimensions sémantiques de plusieurs films, dont « les voix du désert », « la moitié du ciel » et « Mbarka ». Dans le chapitre relatif aux sensibilités expérimentales, l’auteur essaie de faire ressortir les messages des films « Walili » et « Kilikis…la cité des hiboux », « la mélodie de la morphine » et « A la recherche du pouvoir perdu », « Jahiliya » et « un coup sur la tête ».

Dans ce livre, l’écrivain aborde le concept de sensibilité à travers trois approches fondées sur la production, la réalisation, le genre et la réception, dans l’objectif de cristalliser le concept de sensibilité dans son sens esthétique.

Mohamed Chouika précise que ce livre constitue la septième pierre angulaire d’un projet ouvert depuis des années sur le cinéma marocain, visant à étudier ses questionnements et ses enjeux, ses films, ses peines et ses espoirs.