L’accord établi dans la nuit de ce mercredi 22 novembre entre Israël et le Hamas, sous l’égide du Qatar, semble se concrétiser. Un dirigeant du Hamas, Musa Abu Marzouk, a déclaré dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Al Jazeera que la trêve débutera ce jeudi à 10h, soit 9h au Maroc.

Hamas political bureau member Mousa Abu Marzouk has told Al Jazeera that the truce is expected to start at 10am (08:00 GMT) on Thursday.

🔴 LIVE updates: https://t.co/bDbt8g7Pq3 pic.twitter.com/lj8MPYus5X

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2023