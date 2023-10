Les joueurs et le staff du Wydad de Casablanca sont arrivés ce lundi en début d’après-midi à Tunis. Après une victoire à domicile (1-0), les Rouges devront redoubler d’efforts! Tarek Thabet, coach de l’Espérance, place ses espoirs sur ses joueurs et le public tunisien pour changer la donne.

Ce mercredi se tiendront les 2 matchs retours des demi-finales de la toute nouvelle compétition continentale l’African Football League. Après une victoire méritée face à l’Espérance sportive de Tunis au Complexe Mohammed V de Casablanca, le WAC s’est envolé à Tunis.

الوداد حصل على تقدم مهم بفضل هذا الهدف 🔴⚪️ من المُرشح في لقاء العودة؟ شاهد ملخص اللقاء على +FIFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) October 30, 2023

Cette rencontre ne sera point facile pour les hommes d’Adil Ramzi, surtout devant un stade de Radès en ébullition. D’ailleurs, l’entraîneur de l’EST, Tarek Thabet est lui aussi du même avis. Pour lui, les dés ne sont pas encore jetés.

Le coach du club tunisien se dit confiant et convaincu que ses poulains pourraient renverser la vapeur lors du match retour prévu pour ce mercredi 1er novembre. “Avec de l’entrain et de la volonté, nous pouvons nous qualifier au match retour; il ne nous reste plus qu’à bien récupérer”, avait affirmé Thabet après le match d’aller.

Tarek Thabet, Espérance coach 🎙️ « we can achieve victory and qualify in the second leg ». 🔴🟠#AFL | #CAF | #FIFA pic.twitter.com/1V57iRoFVc — African Football League (@afl_africa) October 29, 2023

Faisant référence aux matchs contre le TP Mazembe où le club a réalisé une importante remontada, Thabet indique “nous (NDLR, l’ES de Tunis) pouvons répéter le scénario”. Le coach a également fait référence au soutien qui sera accordé à ses joueurs par les supporters “Sang et Or”.

Rappelons que le match retour se jouera ce mercredi au Stade de Radès. Pour les fans marocains, la diffusion de ladite rencontre sera assurée par Arryadia à partir de 16h (heure locale).