A 16 ans, le gardien de but des Lionceaux de l’Atlas Taha Benrhozile s’est, de nouveau illustré, dimanche soir, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans. Retour sur le parcours de ce brillant keeper.

« Dieu merci. J’ai pleuré aujourd’hui sans que je m’en rende compte. C’est un énorme bonheur! », a réagi Taha Benrhozile au micro de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) après la qualification du Maroc U17 à la finale de la CAN 2023, accueillie par l’Algérie.

Si les Lionceaux de l’Atlas ont réussi à se défaire des Maliens, à l’issue d’une insoutenable séance de tirs au but, c’est en grande partie grâce à leur gardien. Auteur de trois arrêts, Taha Benrhozile, 16 ans, a en effet permis aux Marocains de signer une belle remontada, malgré deux tirs manqués (0-0, TAB 6-5).

« Je remercie le peuple marocain pour ses prières. (…) Maintenant, on va se reposer pour être en forme inchallah et se battre en finale et pour ramener la coupe avec nous au Maroc », a-t-il affirmé.

Le nouveau « héros » du Maroc, comme le relève la CAF, est né 18 juin 2006, à Mohammédia. Il a intégré ensuite l’école de Lanoria Club, située dans la même ville, avant de rejoindre l’Académie Mohammed VI de football, à Salé, où il évolue actuellement.

« Wydadi pur »

Dans une déclaration à la presse, son père avait confié que Taha Benrhozile est un « Wydadi pur », même s’il aurait préféré le voir finir sa carrière au Chabab de Mohammédia.

Morocco’s guardian angel 👼 Taha Benrhozil emerged as hero for the Atlas Lions with 3️⃣ penalty saves in the shootout 🧤#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/t5ouoVMtpT — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 15, 2023

Avant cette CAN, Taha Benrhozile s’était déjà illustré lors de la dernière Coupe arabe U17, disputée en septembre dernier en Algérie, où il a été élu meilleur gardien de la compétition. Son club formateur, le Lanoria avait alors félicité son « talentueux » gardien de but.

Lors de ce championnat organisé par l’Union des associations arabes de football (UAFA), le jeune gardien de but avait d’ailleurs été la cible d’une agression sans précédent lors de la finale, disputée le 8 septembre 2022 à Sig (Mascara), contre le pays hôte.

Dès le coup de sifflet du match remporté par les Fennecs, à l’issue des tirs au but (1-1, TAB 4-2), une bagarre générale avait éclatée.

La FRMF avait aussitôt réagi qualifiant ces incidents de « brutaux et barbares », mettant en cause « les joueurs de l’équipe adverse et les supporters qui ont pris d’assaut le stade ».

Taha Benrhozile et ses coéquipiers devront à présent se concentrer sur la dernière échéance de la CAN U17. Les Lionceaux affronteront en finale, vendredi prochain à Alger, le Sénégal, qui a également battu le Burkina Faso aux tirs au but (5-4), dimanche à Annaba.

« Plus tu avances dans la compétition, plus c’est compliqué. Les équipes du dernier carré sont des équipes d’un autre calibre, d’une autre dimension. Il fallait sortir nos tripes sur le terrain pour mériter cette place en finale et ça a été dur », a déclaré le coach Said Chiba, en conférence d’après-match.

« Mais les petits se sont battus comme des grands, je ne peux qu’être fier d’eux et je pense que le pays entier est fier d’eux », a-t-il assuré.