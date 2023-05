L’équipe du Maroc U17 affronte ce dimanche à Constantine son homologue malienne en demie-finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Algérie-2023). Déjà qualifiés pour la Coupe du monde, les Lionceaux rêvent du sacre.

L’objectif secondaire – demi-finale et qualification pour le Mondial – a été atteint mais l’équipe de Maroc des moins de 17 ans veut voir plus loin et croit en ses chances de gagner la CAN 2023 U17. Ce qui passe par un succès, ce dimanche (20 h), à Constantine contre le Mali.

Sur la pelouse du Stade Chahid-Hamlaoui, les Lionceaux vont donc retrouver les Aiglons de Bamako.

« Nous allons affronter l’une des meilleures équipes de cette compétition, qui dispose d’un bon effectif », a résumé le coach national, Saïd Chiba. Ses joueurs, dit-il, doivent être extrêmement concentrés s’ils veulent gagner.

L’équipe olympique du Mali a été deux fois de suite championne de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (2015, 2017) . Cette redoutable équipe avait atteint la finale de cette compétition africaine dès les premières éditions.

🚨𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬

🏆 TotalEnergies U17 Africa Cup of Nations | Semi-finals

🆚 Mali 🇲🇱

🏟 Mohamed Hamlaoui Stadium, Constantine

🕗 8PM#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/nodtGNh40A — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 14, 2023

Sous la houlette de l’ancien international malien Soumaïla Coulibaly, cette élection malienne aspire, elle aussi, à aller le plus loin possible dans la compétition. L’équipe du Mali, qui a participé à huit éditions de la CAN U17, a décroché deux victoires contre le Burkina Faso (1-0) et le Cameroun (2-0) en phase de poules avant de s’imposer face au Congo (3-0) en quart de finale.

Les hommes de Saïd Chiba ont, eux, signé un parcours presque parfait tout au long de la compétition, terminant premiers de leurs groupes avec deux victoires contre l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (1-0), avant de s’imposer face à l’Algérie, pays hôte, sur le score de 3-0 et de poinçonner leur billet pour le Mondial-2023.