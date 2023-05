L’équipe de Maroc des moins de 17 ans a gagné sa place en finale de CAN 2023 ce dimanche en l’emportant face au Mali aux tirs au but (6-5).

Tombeurs de l’Algérie, pays hôte, en quart, les Lionceaux ont eu raison des Aiglons de Bamabo en demi-finale de la CAN U17, aux tirs au but alors que le score était de 0-0 au terme du temps réglementaire.

INTO THE FINAL ✅ Morocco reach their first-ever #TotalEnegiesAFCONU17 final 🦁 pic.twitter.com/8qzTSk5SSW — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 14, 2023

La finale leur tendait les bras… Mais les Maliens ont préféré un chemin semé d’embûches pour se hisser dans le dernier carré. Les Lionceaux ont tenté de percer la défense du Mali, mais sans succès.

Au terme d’un match physique et fermé, les deux équipes ont terminé le temps réglementaire sur un nul blanc.

Le suspense était insoutenable. Le match parfait. Les Maliens n’ont rien lâché. Les poulains de Chiba n’ont plus.

La séance des tirs au but s’est poursuivie jusqu’au bout. Il a fallu six tirs pour départager les deux équipes. Et c’est le Maroc qui l’a finalement emporté (6-5). Une victoire amplement méritée.

L’homme du match n’est autre le gardien du Maroc Taha Benrhozil, infranchissable tout au long du match.

GOALKEEPING MASTER 🧤 🇲🇦 An impressive #TotalEnergiesAFCONU17 campaign from the Moroccan shot-stopper Taha Benrhozil 🛡️ pic.twitter.com/ZjW9CuIKYV — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) May 14, 2023

Les Lionceaux affronteront en finale, vendredi prochain à Alger, le Sénégal, qui a battu le Burkina Faso aux tirs aux buts (5-4/temps réglementaire : 1-1), dimanche à Annaba.