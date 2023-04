Vidéos. Benzema à nouveau Ballon d’Or? « Et pourquoi pas ? », dit Ancelotti

Le triplé et la passe décisive de Karim Benzema grâce auxquels le Real Madrid, battu 1-0 à l’aller, a renversé la situation et s’est imposé 4-0 au Camp Nou mercredi contre le FC Barcelone pour rejoindre Osasuna en finale de la Coupe du Roi d’Espagne, laissent son entraîneur prédire un nouveau Ballon d’or pour «Big Karim».

En conférence de presse après l’écrasante victoire des Merengues contre le Barça, entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’a pas tari d’éloges l’homme du match Karim Benzema.

«On a fait un match complet. On a souffert pendant la première période, où on a éprouvé des difficultés notamment dans nos sorties de balle, puis le premier but a changé la dynamique du match», a affirmé «Carletto».

«On a trouvé plus d’espaces en seconde période, et on a réussi à leur faire mal. Je suis fier que la machine soit revenue à température. C’est le moment le plus important de la saison, et quand on est à la bonne température, on est bien», s’est réjoui l’entraîneur italien.

Sur Benzema, «Don Carlo» a assuré que «le travail qu’il a effectué durant la trêve internationale l’a beaucoup aidé. Il se trouve dans une condition physique optimale, et avec les qualités qu’il a, il crée des différences, forcément. Il reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Pas seulement des attaquants ».

«C’est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment», a souligné «Il mister». A la question : Peut-il aller chercher un autre Ballon d’Or?, Ancelotti s’est interrogé rhétoriquement «Et pourquoi pas ?!».

Le 2e but de Benzema « nous a déconnecté du match », dixit Xavi

De son côté, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a concédé en conférence d’après-match: « Le Real, si tu ne le tues pas, c’est lui qui te tue ».

«La double confrontation s’est jouée sur des détails. Un but en transition qu’on n’a pas réussi à freiner, un duel perdu sur le deuxième but… On a fait une très bonne première période, mais on a manqué de calme et d’ordre en seconde», a-t-il expliqué.

«Le Real a très bien réagi. Et eux, il ne pardonnent pas. C’est une grande équipe, championne d’Espagne et d’Europe en titre, avec de grosses individualités, et ils sont très rapides en contre. On a dominé pendant longtemps, mais l’adversaire a été plus réaliste», a-t-il poursuivi.

«Je le savais, je l’avais dit aux joueurs. On a eu nos moments en première période, mais on rentre à 0-1 aux vestiaires… Le Real, si tu ne le tues pas, c’est lui qui te tue. Et en seconde, sincèrement, ils ont été meilleurs en tout point. On n’a pas baissé les bras, mais on s’est désorganisé », a détaillé l’ancien joueur Blaugrana.

Pour lui, le deuxième but du match inscrit par Karim Benzema était fatal pour son équipe. «Le deuxième but nous a déconnecté du match. C’est vraiment dommage, parce que cette Coupe nous enthousiasmait beaucoup », s’est-il désolé.

Xavi a désormais les yeux rivés sur la Liga et la Supercoupe. «Maintenant, on doit basculer, se concentrer sur le match contre Gérone. Là, on est touchés, oui, on aura du mal à dormir. Mais si on gagne la Supercoupe d’Espagne et la Liga, ça restera une très bonne saison», a-t-il déclaré.

Nul besoin de rappeler qu’avec un grand Benzema, le Real Madrid a balayé le FC Barcelone. Les Merengues ont déploqué son compteur juste avant la pause, sur un contre éclair mené par Vinicius et Benzema (45e+1), puis le Ballon d’Or 2022 a propulsé son équipe vers la finale en plaçant un ballon parfait à la base du poteau gauche de Marc-André ter Stegen (50e) et en transformant un pénalty provoqué par Vinicius (58e) au retour des vestiaires, avant de conclure son triplé à la 81e.