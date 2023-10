Ce dimanche, Hakim Ziyech, star de l’équipe nationale a été aperçu sur une des plages de Taghazout. Accompagné d’un préparateur physique, le « Z » a eu droit en fin de séance à un petit bain de foule et quelques clichés avec ses fans.

Walid Regragui et ses Lions de l’Atlas sont de retour au Maroc et plus précisément à Taghazout non loin d’Agadir où se jouera leur prochain match face au Libéria.

Grand absent lors de la rencontre Maroc-Côte d’Ivoire (1-1), Ziyech a été aperçu en plein entraînement sur l’une des plages de Taghazout. En effet, plusieurs vidéos où l’on voit le joueur de Galatasaray en compagnie d’un préparateur physique circulent sur les réseaux sociaux.

Petite remise en forme pour Hakim Ziyech sur les plages de Taghazout dans le Nord d’Agadir ! 🇲🇦💪 🎩⏳pic.twitter.com/TYzejsk6fr — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) October 15, 2023

Ziyech a même pris le temps de prendre quelques clichés avec ses fans et d’interagir avec eux à quelques heures du prochain match des Lions de l’Atlas. D’ailleurs, ces derniers devront faire face, ce mardi, à l’équipe nationale du Libéria lors d’un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN.

Hakim Ziyech avec des enfants de Taghazout dans le Nord d’Agadir ❤️ Le joueur du 𝗣𝗘𝗨𝗣𝗟𝗘 🇲🇦 pic.twitter.com/lzEST62vRZ — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) October 16, 2023

Ledit match aura donc lieu au Grand Stade d’Agadir ce 17 octobre à partir de 20h. Quant à Ziyech, il se pourrait qu’il fasse son entrée en jeu lors de cette rencontre. “Légèrement blessé” depuis plusieurs semaines, le joueur pourrait être prêt pour le comeback.