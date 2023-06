La selection nationale s’est entrainée une dernière fois ce mercredi, au Complexe Mohammed VI de football à Salé, avant de s’envoler pour Johannesburg, où elle doit affronter le 17 juin prochain l’Afrique du Sud.

« Nous avons un match qui n’est pas facile. Donc on doit travailler bien pour faire un bon match et gagner inchallah », a déclaré mercredi l’international marocain Walid Cheddira au micro de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

La sélection nationale a effectué, dans la matinée de ce mercredi, la dernière séance d’entraînement avant de prendre la direction de Johannesburg, en prévision du match qui l’opposera samedi prochain à l’équipe nationale sud-africaine, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023.

« Le match contre l’Afrique du Sud est très important pour nous. Ce match sera d’un haut niveau et nous aidera à avancer dans la ligne de progression qu’on vise pour atteindre le niveau souhaité pour la CAN », a assuré le gardien de but Yassine Bounou.

« La pression sur la selection nationale est une chose tout à fait normale parce qu’elle a réalisé des choses qui n’avaient jamais été réalisées. Maintenant, nous avons de nouvelles échéances et nous devons être au niveau », a-t-il ajouté.

صور الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل التوجه إلى جنوب إفريقيا 🇿🇦 Last training session before ✈️ to South Africa#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/ubzAmbzCrr — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 14, 2023

Après cette séance d’entraînement, les hommes de Walid Regragui se sont envolés à bord d’un vol direct pour Johannesburg, a fait savoir la FRMF. Les Lions de l’Atlas sont les premiers du groupe K des éliminatoires de la CAN, avec six points au compteur.

Les Bafanas Bafans sont deuxième du groupe avec quatre points, suivis des Libériens (1 pt).