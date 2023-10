Les premiers camions transportant de l’aide humanitaire sont entrés samedi dans la bande de Gaza depuis l’Egypte, au quinzième jour de la guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien, a constaté un correspondant de l’AFP.

Cinq premiers camions chargés d’aide ont franchi le terminal de Rafah frontalier de l’Egypte, ouvert exceptionnellement pour cette opération humanitaire, et ont pénétré en territoire palestinien, selon un correspondant de l’AFP sur place.

Plus tôt, 36 semi-remorques ont été vus par un journaliste de l’AFP se dirigeant vers la partie égyptienne du terminal, y charger les premières cargaisons et les transporter vers la bande de Gaza.

Quelque 175 camions chargés d’aide humanitaire sont massés depuis des jours à Rafah dans l’attente de l’ouverture du point de passage.

Des dizaines de bi-nationaux, dont des familles entières, résidant dans la bande de Gaza attendent côté palestinien en espérant être autorisés à quitter la bande de Gaza à la faveur de cette ouverture du point de passage, la première depuis le début de la guerre le 7 octobre.

It is good and important news that the first humanitarian aid is now being delivered to the people in Gaza. They need water, food and medicine – which will be provided.

The German government continues to work through all channels to alleviate the suffering in this conflict.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 21, 2023