Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, a laissé entendre, lundi à Abidjan, qu’un nouveau pas devrait être franchi par la France concernant sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Invité d’une émission spéciale de France 24 et Radio France Internationale (RFI) pour parler de sa récente tournée africaine, le chef de la diplomatie française a été interpellé mardi sur plusieurs questions géopolitiques, notamment, la rupture entre la France et les pays du Sahel, en l’occurrence, le Mali, le Burkina Faso et le Niger et les canaux de discussion avec ces pays et le rôle d’intermédiation que le Maroc pourrait jouer dans ce contexte.

En ce qui concerne la rupture avec les pays du Sahel, Séjourné a admis que la France a dû quitter en réponse au souhait de ces pays de couper le cordon ombilical avec l’ex puissance coloniale.

«Nous avons quitté parce qu’ils ont souhaité que nous quittions. Il faut toujours le rappeler et la France fera plus avec ses partenaires qui veulent faire plus et fera moins avec ceux qui veulent faire moins», a-t-il déclaré, affirmant que «c’était une évidence».

S’agissant du Maroc et du rôle qu’il pourrait jouer, Séjourné a affirmé que le Royaume qu’il a qualifié de «puissance régionale affirmée», se doit de « permettre d’avoir une forme d’organisation régionale et de permettre aussi sa stabilité (la région du Sahel, NDLR).»

Dans l’affirmative, le Chef de la diplomatie française a assuré que «toutes les initiatives aujourd’hui du Maroc dans la région sont les bienvenues», tout en faisant un bémol: «C’est encore une fois aux Marocains de décider leurs accords, mais je crois qu’ils ont une volonté de leur côté de pouvoir tisser des liens avec leurs voisins».

Dans ce sillage, interpellé par la journaliste de RFI, Marie Normand, sur la relation avec le Maroc, avec qui la France renoue le dialogue après plus de 18 mois de tensions, et le «prix de ce réchauffement», Stéphane Séjourné a maintenu les mêmes éléments de langage que pendant sa visite à Rabat.

«Je l’ai dit en étant là-bas (au Maroc, NDLR). Nous avons reconnu le fait que le Maroc développe économiquement cette zone. Nous avons même été un peu au-delà puisque nous allons même faire venir des opérateurs publics pour la développer avec eux », a-t-il dit.

Sur la question «Est-ce que la France fait évoluer en ce moment sa ligne sur la question du Sahara occidental ?», le patron du Quai d’Orsay a déclaré : «Après, pour ce qui est de la question diplomatique, c’est entre les deux chefs d’État que cela se gérera et se réglera».

Tout en signalant qu’il n’a pas d’annonce à faire, Séjourné a laissé entendre qu’une position plus avancée de la France, qui a reconnu la souveraineté économique du Maroc sur ses provinces du Sud, sera sur l’ordre du jour du prochain entretien entre les deux Chefs d’Etats des deux pays.