La rencontre officielle, qui a eu lieu lundi 26 février à Rabat, entre le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et son homologue marocain, Nasser Bourita, a été largement relayée et commentée à la fois par les médias français de grand chemin et indépendants. Florilège.

Ainsi, Radio France internationale (RFI) a écrit à ce propos qu’après 18 mois de tensions, « la France et le Maroc renouent officiellement le dialogue », notant plus loin qu’en conférence de presse, « Français et Marocains ont mis de côté les différends passés pour afficher la couleur d’une nouvelle page dans l’histoire de leur relation ».

S’agissant de la question du Sahara, la radio publique française souligne que « si l’attitude n’est pas particulièrement chaleureuse, l’essentiel est dit ». « Stéphane Séjourné assure le Maroc du soutien de la France » en affirmant que « c’est un enjeu existentiel pour le Maroc, nous le savons. Un plan d’autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Il est désormais temps d’avancer et j’y veillerai personnellement ».

« Le Royaume chérifien demande à ses partenaires d’être clair sur sa souveraineté dans la région, mais il se contente aujourd’hui de cette réponse, d’autant que le chef de la diplomatie française promet plus d’investissements et de coopération culturelle au service des populations de la région », conclut RFI.

De son côté, le prestigieux hebdomadaire Le Point considère le slogan « le poids des mots, le choc des photos » comme étant « une parfaite illustration de cette première rencontre très attendue entre le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et son homologue marocain, Nasser Bourita ».

Concernant le Sahara, le magazine rappelle de prime abord que le Maroc a investi « près de 120 milliards de dirhams, soit 12 milliards de dollars, dans les Provinces du Sud entre 1975 et 2013, selon le livre blanc sur le Sahara, produit par l’Institut royal des études stratégiques (IRES). Un modèle de développement dédié aux projets structurants a aussi été lancé ensuite par le roi Mohammed VI, durant la période 2016-2022. Il a nécessité une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams, soit plus de 7 milliards de dollars ».

« Dans les faits, aucune annonce majeure n’a été faite par rapport à ce dossier, ce qui confirme jusque-là l’attachement de Paris à la position traditionnelle qu’elle adopte depuis 2007, néanmoins, la France s’engage à accompagner le Maroc dans le développement du Sahara », constate la même source.

Pour sa part, L’Opinion relève que « la France et le Maroc se reparlent à haute voix. D’un côté comme de l’autre, on souhaite relancer une relation bilatérale qui a connu de nombreux accrocs jusqu’en 2023 ».

« C’est le souhait d’Emmanuel Macron qui projette toujours de se rendre dans le royaume, probablement d’ici à l’été. L’annonce faite par le président français, en août 2022, d’une prochaine venue sans coordination avec le Palais avait irrité Mohammed VI. Depuis, le couple présidentiel a travaillé à améliorer sa relation personnelle avec la famille royale », indique le même quotidien.