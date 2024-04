La France multiplie les actions pour renforcer son partenariat «unique» et «exceptionnel» avec le Maroc. Plusieurs domaines sont privilégiés et d’autres visites officielles annoncées, mais toujours rien pour ce qui concerne la reconnaissance de la marocanité du Sahara…

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester, effectue ces 4 et 5 avril une visite officielle au Maroc. Lors de la première journée de ce déplacement, le responsable français a notamment rencontré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avec qui il a discuté des moyens de promouvoir la coopération économique et commerciale.

Le Maroc est le premier partenaire commercial de la France en Afrique. Rencontre avec mon homologue @MezzourR pour renforcer encore davantage nos coopérations dans l’aéronautique, le ferroviaire ou l’énergie. 🇫🇷 🇲🇦 pic.twitter.com/2pNp2OOA1I — Franck Riester (@franckriester) April 4, 2024

Franck Riester a ensuite eu une réunion de travail avec le ministre délégué en charge de l’Investissement, Mohcine Jazouli, l’occasion de «renforcer la dynamique d’investissement et les échanges commerciaux entre le Maroc et la France, poursuivant ainsi une coopération stratégique favorisant une croissance mutuelle», comme l’a fait savoir le département de ce dernier.

Il est essentiel d’unir nos forces pour créer des synergies positives et durables. La convergence des intérêts économiques ouvre la voie à des opportunités mutuellement bénéfiques. https://t.co/8tyY6AVgB7 — Mohcine Jazouli محسن الجزولي (@mohcine_jazouli) April 4, 2024

Le séjour marocain de ministre du Commerce extérieur français a également été ponctué par une visite à la Chambre française de commerce et d’industrie de Casablanca, où, il a déclaré que la France est prête à investir aux côtés du Maroc au Sahara. Il a ainsi souligné que son pays est prêt à «accompagner les efforts» du Royaume dans le développement de ses provinces du Sud, indiquant que la filiale de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco, pourrait contribuer au financement d’une ligne haute tension entre Dakhla et Casablanca.

Business vs politique

Rabat attend toujours que Paris clarifie sa position sur le dossier du Sahara. À défaut, elle encourage ses entreprises à y placer leurs pions, en travaillant avec le Maroc. On est encore loin de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, étape déjà franchie par des puissances comme les Etats-Unis, mais la déclaration de Riester représente un pas de plus.

D’ailleurs, selon le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, sa visite «fait partie de cette série de visites pour faire vivre le partenariat unique qui unit la France et le Maroc, qui est fondé sur un lien exceptionnel entre nos deux pays, et qui est renouvelé par un agenda politique qui nous permet aujourd’hui de nous projeter sur les trente prochaines années, avec une feuille de route ambitieuse».

Coopération économique Maroc-France: les secteurs à privilégier selon Franck Riester

La visite de Franck Riester s’inscrit surtout dans la continuité de celle effectuée au Maroc à partir du 25 février dernier par le patron du Quai d’Orsay, Stéphane Séjourné. Le chef de la diplomatie française avait, à cette occasion, réitéré le soutien «clair et constant» de son pays au plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, assurant que Rabat pouvait compter sur Paris pour «avancer» sur ce dossier, chose à laquelle il a dit «s’engager personnellement».

Avec le Maroc, des priorités communes et une volonté partagée : construire un partenariat d’avant-garde pour les 30 prochaines années ! ➡️ liens humains

➡️ énergies renouvelables

➡️ formation

➡️ industries innovantes

➡️ enjeux globaux pic.twitter.com/r4ymwCHflp — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) February 26, 2024

Le ballet de ministres

S’il n’y a pas eu vraiment de quoi se mettre sous la dent, la visite de Stéphane Séjourné se voulait néanmoins l’ouverture d’un «nouveau chapitre» dans les relations entre le Maroc et la France.

C’est dans ce sens que pas moins de cinq visites de ministres français au Maroc ont été annoncées au cours de ce mois d’avril. Outre Franck Riester, le ministre français de l’Agriculture, Marc Fesneau, est attendu au Maroc, pour participer au Salon international de l’agriculture de Meknès (SIAM), prévu du 22 au 28 avril, selon des sources diplomatiques citées par l’agence de presse espagnole EFE.

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, devrait également effectuer une visite officielle entre le 26 et le 28 avril, en vue de participer au forum d’investissement Maroc-France, tandis que ses collègues de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Culture, Rachida Dati, sont attendus à partir de la troisième semaine du mois.