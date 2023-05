Zakaria Ouazane fait sensation durant cette Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies (CAN). La pépite de l’Ajax Amsterdam U17 a déjà signé trois buts avec la sélection marocaine, qu’il représente pour la première fois.

Convoqué pour la première fois en compétition avec une sélection nationale, Zakaria Ouazane (16 ans) ne déçoit pas. Auteur d’un but face à la Zambie, le jeune lionceau a marqué un doublé (28′, 57′) face à l’Algérie (3-0), permettant ainsi au Maroc de se qualifier aux demi-finales de la CAN U17 et s’assurant également un ticket pour la Coupe du monde de la même catégorie.

Le néerlando-marocain, Zakaria Ouazane, a été élu homme du match. « Honnêtement, c’est un moment énorme pour moi et je tiens à remercier tout le monde, de mes coéquipiers aux fans et à ma famille au Maroc et aux Pays-Bas. C’est grâce à un travail d’équipe que j’ai obtenu cela », a-t-il déclaré dans une interview accordée à la CAF suite à cette consécration.

« C’était une atmosphère difficile, mais en tant que joueurs, nous nous sommes repris mentalement et avons décidé de rester calmes. Nous savions que cela n’allait pas être facile, mais nous avons bien abordé le match et avec un esprit très détendu », a expliqué le jeune joueur après le match auquel ont assisté quelques 30.000 spectateurs.

Né le 24 septembre 2006, Zakaria Ouazane a intégré l’Ajax U17 en 2022, après avoir brillé avec A.V.V Zeeburgia, club, surnomé « le pourvoyeur royal », et par lequel sont passés plusieurs gloires de l’Eredivie.

Le joueur polyvalent arrive à camper plusieurs postes. Ouazane « est une arme dangereuse à avoir sous la main (…) avec des qualités de dribble et de tir particulière », écrit Ajax Show Time.

Le jeune marocain garde les pieds sur terre, apès cette belle victoire. « La coupe du monde est énorme pour nous en tant que joueurs. Nous avons souhaité jouer à un tel stade et nous en sommes ravis. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le prochain match qui est la demi-finale et nous assurer de faire mieux », a-t-il assuré après la qualification.