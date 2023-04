Vidéo. Quand Téléfoot célèbre l’épopée du foot marocain

L’émission Téléfoot de la chaîne française TF1 a consacré un long reportage au football marocain, avec notamment les confidences exclusives du coach Walid Reagragui et le capitaine Romain Saiss.

À l’occasion de leur premier match depuis la Coupe du monde 2022, où ils ont fini demi-finalistes, les Lions de l’Atlas ont été suivis par les caméras de Téléfoot. L’émission a produit un reportage sous le titre « Renaissance » en référence à la nouvelle ère, amorcée par les Lions de l’Atlas au Mondial de Qatar.

« Le plus important dans le football et dans les équipes nationales, c’est que le peuple se reconnaisse. Même si on ne gagne pas un trophée, à partir du moment où les supporteurs se reconnaissent dans les joueurs, c’est déjà une victoire. Et je pense que c’est ce qu’on a fait », a confié le sélectionneur Walid Reagrgui, arrivé quelques semaines avant le Mondial 2022.

En effet, selon le capitaine Saiss « ce n’était pas évident pour lui (Walid Regragui) d’arriver à trois mois d’une grande compétition. Pour nous aussi, vu qu’il fallait vite s’adapter. Et je pense que ce qui a fait la différence c’est l’état d’esprit de chacun, tout le monde a pris conscience de l’importance de l’échéance qui arrivait ».

« Le Maroc et un peuple de football. Le plus important pour nous, c’était de rendre fières nos gens », ont souligné les deux hommes.

Le Maroc a battu le Brésil 2-1. « Un match qui confirme notre Mondial, comme quoi ce n’était pas un hasard. On a une belle équipe, mais il y a encore du travail à faire. Et on va continuer notre petit bonhomme de chemin », a déclaré le coach.

Téléfoot est une émission de télévision sportive française créée en 1977 par Pierre Cangioni et diffusée sur TF1 chaque dimanche matin à 11 h et présentée par Grégoire Margotton avec Frédéric Calenge, Bixente Lizarazu, Marine Marck et Thomas Mekhiche.

C’est l’une des émissions télévisées ayant les plus grandes longévités du paysage audiovisuel français, après Le Jour du Seigneur, Présence protestante, Source de vie, Judaïca, À l’origine, Orthodoxie, Chrétiens orientaux, À Bible ouverte, Des chiffres et des lettres, Automoto, Thalassa et Stade 2.