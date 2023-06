Dans son dernier rapport sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du royaume, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable dresse la liste des plages non conformes à la baignade.

Sur les 495 stations concernées par le rapport, seules 410 ont fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le classement.

Parmi elles, 49 stations de surveillance qui ont été déclarées non conformes à la baignade au titre de l’année 2022, indique le rapport 2023 sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du royaume, présenté lors d’une conférence de presse le 20 juin dernier, par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable Leila Benali.

Ces 49 stations (11,95%) sont réparties sur 27 plages appartenant à six régions côtières. Selon le document, celle-ci « subissent l’influence des rejets d’eaux usées et/ou une forte concentration de baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène et aussi aux changements climatiques, particulièrement en ce qui concerne les apports en eaux, parfois polluées, des oueds qui rejoignent les plages ».

Voici la liste des stations déclarées non conformes à la baignade:

La majorité des stations non conformes à la baignade se trouvent dans la région Tanger-Tétouan-Hoceima, à l’instar des plages Calabonita, Quemado, Sabadilla, situées sur la côte d’Al Hoceima, ou encore des plages Playa Blanca et Markala dans la préfecture de Tanger.

Au niveau de la région Casablanca-Settat, les plages Essanawbar, Mannesman, Chahdia et Oued Merzeg, entre autres, sont à éviter.

Le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines aux normes de qualité microbiologique est lui resté stable depuis 2018 à 88,05%.

Au cours de l’année 2022, le nombre des plages qui ont fait l’objet de la surveillance a atteint 193 plages. La surveillance de la qualité des eaux de baignade se fait par le Laboratoire national d’études et de surveillance de la pollution (LNESP), relevant du ministère de la Transition énergétique et du développement durable.

L’opération a été organisée de mai à septembre 2022, à raison de deux campagnes de prélèvements et d’analyses par mois, explique-t-on dans le rapport.

Les sites de surveillance sont choisis en fonction de l’importance de la fréquentation, de la nature des lieux (relief, forme du rivage…) et des risques potentiels de pollution (rejets des eaux usées, embouchures de rivières, ports, etc.).