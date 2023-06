Au cœur du boulevard Biarritz à Casablanca, un tout nouveau joyau architectural vient de voir le jour : Plage d’Anfa, un ensemble exclusif de villas en front de mer.

Nichées dans un sublime écrin, entourées d’une nature abondante, les villas “Plage d’Anfa” sont idéalement situées face à l’océan. Résultat : un direct sur une plage mythique de la ville blanche et une vue dégagée pour admirer le coucher de soleil.

Une oasis de tranquillité

Au cœur de la ville et à proximité de toutes les commodités, telles que l’école George Washington, le Morocco Mall, les commerces de proximité… le projet “Plage d’Anfa” se veut en même temps la référence d’un nouvel art de vivre, plus authentique et plus apaisé.

Cette résidence de villégiature entièrement piétonne, offre en effet un cocon de bien être et où les véhicules circulent en sous-sol avec un accès direct aux villas. Un concept innovant comme le souligne Houda Mamouni Directrice Générale : « Nous avons pensé ce projet tel un écrin de vie qui laisse la place à un horizon extensible à l’infini. Une vue sur mer avec un accès direct depuis l’esplanade centrale permettra aux futurs résidents d’avoir le luxe et la fonctionnalité d’une résidence principale d’exception ».

Des aménagements Intérieurs de qualité

En plus de sa situation privilégiée, le projet « Plage d’Anfa » se distingue, comme nous avons pu le constater, par son architecture soignée et pensée dans les moindres détails, mais aussi et surtout, par une composition unique en son genre. C’est en effet le premier projet de villas d’architecte construites sur trois niveaux proposant une suite master ainsi que trois suites junior à l’étage. Une composition parfaite d’espaces baignés de lumière et de volumes généreux, qui invite la mer et son énergie vivifiante à imprégner l’atmosphère.

Pour ce qui est des standards de qualité, la barre a été placée très haut, comme le standing auquel on s’attend quand on connaît les exigences du promoteur du projet, Ivoire Hold et celles de l’architecte en charge, Imaad Rahmouni.

L’authenticité de la villa présentée aujourd’hui, ainsi que la qualité des équipements utilisés témoignent de leur recherche d’excellence et de leur souci du détail pour offrir à chaque résident un quotidien pratique, agréable et empreint d’une sérénité absolue.

Une promesse et un engagement sans compromis

A travers ce projet, Plage d’Anfa se donne pour ambition de repousser les limites de l’architecture résidentielle haut de gamme à Casablanca. Un choix fort qui traduit l’engagement et la dynamique du constructeur mis en avant dans le projet .

« Notre promesse pour ce projet d’exception est d’offrir aux résidents un havre de paix en plein cœur de Casablanca sans compromis ni arbitrage à faire. Les villas Plage d’Anfa se distinguent par un niveau de finition à la hauteur des exigences de ses clients. Nous nous appliquons chaque jour avec sérieux et abnégation en ne négligeant aucun détail, en choisissant les meilleurs matériaux et en mobilisant les artisans les plus chevronnés pour offrir aux futurs résidents des villas à des standards de qualité très élevés », rappelle Mamouni.

A n’en pas douter, les villas « Plage d’Anfa » est un projet qui mérite une visite, ne serait-ce que pour la vue. Les intérieurs de la villa témoin, quant à eux, accueillants et décorés avec élégance, vous feront oublier que vous êtes à Casablanca.