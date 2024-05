Nation Sportive, leader du fitness au Maroc (City Club et Unique Fitness), s’agrandit. Le groupe vient d’inaugurer son nouveau complexe, UFC Gym Maroc, un centre de sports de combat et de fitness de la franchise internationale UFC Gym. Coût de l’investissement: 22 millions de dirhams.

UFC Gym s’installe au Maroc. Fruit d’une collaboration avec Nation Sportive, leader dans le Royaume, il s’agit de la première implantation de la célèbre franchise américaine de fitness et de sports de combat en Afrique. Selon Jonathan Harroch, à la tête de City Club et de Unique Fitness Club, qui composent Nation Sportive, les négociations ont duré près deux ans. Et désormais, il détient l’exclusivité du développement de la franchise UFC Gym en Afrique. “Notre objectif est de donner accès au sport à la plus grande frange de la population”, a-t-il indiqué au micro de H24Info.

Le premier UFC Gym d’Afrique, consistant en une immense salle de 8.000m², se trouve à Zenata, près de Casablanca. D’un coût d’investissement de 22 millions de dirhams, il est doté d’équipements à la pointe de la technologie, de studios de fitness, de zones d’entraînement fonctionnel, de terrains de combat et de bien-être, d’espaces de kick-boxing, de jiu-jitsu, de muay-thaï ainsi que divers sports de combat.

Cette collaboration exclusive se traduit également par l’intégration d’espaces UFC Corner au sein des différents clubs du groupe Nation Sportive. D’ailleurs, pour son président, “l’accès au sport est un droit fondamental de l’élévation de toute la jeunesse du pays”. Et d’ajouter: “L’arrivée de l’UFC Gym au Maroc marque une nouvelle ère pour le secteur sportif et pour la jeunesse marocaine.”

Jonathan Harroche indique vouloir offrir aux Marocains l’accès à ce qui se fait de mieux au niveau international au meilleur tarif possible, “la prise en considération du pouvoir d’achat de la jeunesse marocaine étant une obligation avant tout autre chose”.

Désormais, les adhérents pourront bénéficier de cours de qualité à un prix attractif. Ce nouveau partenariat avec UFC Gym offre aux passionnés de sports de combat et de fitness un environnement ultramoderne et propice à l’épanouissement personnel. Les détenteurs de la carte UFC Gym auront accès à des installations dernier cri, à des cours de haute qualité dispensés par des professionnels aguerris, et à une communauté vibrante de sportifs partageant la même passion.

Concernant les tarifs d’abonnements, ceux-ci commencent à partir de 7.900 DH pour un accès aux City Club du Royaume ainsi qu’à tous les clubs UFC Gym du monde. La deuxième formule débute à 10.900 DH et inclut également les clubs Unique Fitness, tandis que le troisième, à 12.500 DH, offre tous les avantages susmentionnés en plus d’accès à l’application « Box.Hiit.Live ».