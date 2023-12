Après son KO face à Jamie Mullarkey en UFC Fight Night 233, le combattant afghan Nasrat Haqparast rêve d’une soirée UFC au Maroc, son “deuxième pays”.

Samedi dernier, Nasrat Haqparast, qui représente les couleurs du Royaume en UFC, est venu à bout de son adversaire Jamie Mullarkey au premier round après grâce à un KO technique.

Nasrat Haqparast knocks out Jamie Mullarkey in the first round pic.twitter.com/tUwXNqhzma

Lors de la conférence de presse en marge de ce combat, Haqparast est revenu plusieurs points, dont un qui a particulièrement marqué les esprits. Alors qu’on lui demandait ses prochains plans, combats ou adversaires, le combattant afghan n’avait que le Maroc en bouche.

Actuellement, son seul souhait est de voir le Maroc accueillir une soirée UFC . “Je souhaite vraiment que l’UFC vienne au Maroc. Le Maroc est comme ma deuxième maison maintenant. Nous avons une excellente infrastructure. Nous avons tout ce qu’il faut pour que l’UFC organise son premier événement en Afrique”, affirme-t-il.

Nasrat Haqparast advocated for the UFC to hold an event in Morocco next year #UFCVegas83 pic.twitter.com/txejMg6p49

— Jake Foley🇺🇸🥋 (@JFoMMATalk) December 10, 2023