Dans le sillage des bonnes nouvelles sportives annoncées par le roi Mohammed VI et conformément aux directives royales en matière de développement du sport, le groupe «City Club», détenu par «Nation Sportive», dévoile, à l’occasion de son 10e anniversaire, sa nouvelle plate-forme pour mettre 1,5 million de Marocaines et de Marocains au sport.

«Avec plus de 60 disciplines, cinq enseignes de fitness dont deux variantes, l’UFC GYM en master franchisé pour l’Afrique et la France, la MBA School, Matrix, Lesmills, NASM, un concept clé en main pour du partenariat public-privé et des ouvertures aux États-Unis et en Europe, c’est décidément un plus grand City Club, porté aujourd’hui par Nation Sportive, qui donne rendez-vous à ses clients, ses équipes et ses partenaires», annonce Jonathan Harroch, président de Nation Sportive, qui ajoute : «A l’occasion des 10 ans de City Club, j’ai voulu célébrer la vocation mondiale du Maroc, portée par Sa Majesté le Roi, en ramenant le meilleur du sport mondial dans mon pays et en exportant ce qui se fait de mieux ici vers le monde».

Définitivement plus grand, City Club a, en 10 ans, donné naissance à «Nation Sportive», un véhicule d’investissement dans le sport 100% marocain et d’envergure internationale. Une entité qui «incarne la vision de Jonathan Harroch, claire à sa dénomination sociale, et qui vise, à termes, à mettre 1,5 million de Marocaines et de Marocains au sport à des conditions extrêmement souples, en termes de proximité et de prix et surtout dans un excellent cadre», affirme un communiqué du groupe.

Lire aussi. Vidéo. Le groupe City Club change de nom et devient Nation Sportive

En effet, Nation Sportive déploie sa vision à travers plusieurs piliers, construits autour de sa marque la plus populaire, City Club. On retrouve les autres marques de fitness: la Cité des Sports, avec plus de 60 disciplines, Unique, dans la catégorie Premium, Unique Elle, enseigne dédiée aux femmes, City Parc, enseigne au format géant, spécialisée dans les aménagements et la qualification d’infrastructures communales, dans le cadre du PPP (Partenariat Public-Privé), et dont la première réalisation concerne Oujda, et enfin, Moov, l’enseigne appelée à se développer sous une formule innovante de «franchise participative». A ce propos, Jonathan Harroch précise : «Il s’agit d’ouvrir la possibilité à des investisseurs de créer leurs propres business dans le fitness, tout en leur garantissant une implication en capital de notre groupe, comme gage de pérennité et de rentabilité».

Plus haut, encore plus fort et encore plus loin

En 10 ans, ce sont pas moins de 1 million de clients qui ont déjà été servis, à un moment ou à un autre, par les différentes enseignes du groupe «Nation Sportive», dont un socle annuel stabilisé aujourd’hui autour de 200.000 pratiquants, principalement auprès du large réseau national de City Club.

Leader incontesté du secteur, le groupe Nation Sportive veut, à l’occasion des 10 ans de son enseigne phare City Club, se mesurer à lui-même et faire encore plus haut, encore plus fort et encore plus loin : Unique va ouvrir ses centres en France, aux USA et dans certains pays du Golfe. Et en tant que master franchisé de l’UFC Gym, Nation Sportive va déployer cette enseigne en Afrique mais également en France. Le groupe est, depuis plusieurs années, représentant de l’équipementier Matrix dans le Royaume. Avec l’UFC Gym, la MBA School, LesMills et NASM pour la formation des coachs et d’autres partenariats d’exception à venir, Nation Sportive est désormais le leader du sport en Afrique dans le fitness, le fighting, la formation et le basketball. Ce n’est pas tout : Pour déployer tout cela dans les délais impartis, le groupe va entamer un tournant décisif, en partageant sa croissance avec des investisseurs finement sélectionnés pour ouvrir au Maroc et en Afrique.

Nation Sportive lance la franchise participative, c’est-à-dire un modèle hybride entre la franchise classique et l’investissement du groupe dans le capital de ses franchisés. Cette formule offre les garanties nécessaires à toutes les parties prenantes : les cartes mondiales, nos enseignes, le franchisé, les bailleurs des locaux, le personnel, les banques et surtout les clients.

«D’ores et déjà, nous avons plus de 150 demandes en cours d’examens pour l’ensemble du territoire national, où nos modèles de calcul ont défini avec exactitude le potentiel de chaque localité ainsi que les niveaux de rentabilité. Pa railleurs, Nation Sportive poursuit ses extensions en propre, et le premier, et probablement le plus grand du monde, UFC Gym, ouvrira bientôt ses portes à Bernoussi à Casablanca», assure Jonathan Harroch.

Enfin, pour les partenaires publics qui le souhaitent, en format PPP, l’enseigne City Parc prendra une toute nouvelle dimension, après la réalisation de son projet pilote à Oujda. «J’ai un projet olympique pour le Maroc, en ce sens que je crois, qu’avec nos 60 disciplines, déployés sur plus de 150 localités, avec des coachs formés notamment pour la détection de talents, et des partenariats avec les fédérations royales, Nation Sportive est à même de fournir, à termes, des graines de champions dans différents sports olympiques», conclut Jonathan Harroch.