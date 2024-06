De l’art visuel à la musique traditionnelle, notre agenda hebdomadaire vous offre un aperçu des manifestations culturelles à ne pas manquer en cette période de la fête d’Aïd Al Adha. Cet agenda vous guide à travers un programme riche en découvertes artistiques.

Soirée de l’Aïd à Fès

À Fès, le jour de l’Aïd, une soirée traditionnelle est organisée au Pavillon d’Or. Les artistes Haj Said Berrada et Marouane Hajji ont préparé des surprises spéciales pour cet événement qui aura lieu lundi 17 juin à 20h.

Ouverture des portes à 19H00

A partir de 200 Dhs

Chants Sacrés de la Méditerranée

Les ensembles Alhan et Vocalia, après le succès de leurs précédents concerts, présentent un nouveau spectacle mettant en vedette un groupe de quinze jeunes artistes du Maroc. Ces artistes, sélectionnés lors d’une audition en automne 2018, offriront un show alliant musique, acrobaties, danse et autres performances, accompagnés par le DJ DINO. Le spectacle, mis en scène par Maroussia Diaz Verbèke et inspiré de l’univers visuel du photographe Hassan Hajjaj, promet une expérience culturelle enrichissante.

Samedi 15 Juin 2024

Cathédrale Saint-Pierre, Rabat à 20H00

SPECTACLE FIQ (Réveille-Toi!)

Un groupe de quinze jeunes artistes, femmes et hommes, acrobates marocains, danseurs, footfreestyleurs, breakeurs, taekwendeurs, habillés et entourés de l’univers visuel du photographe Hassan Hajjaj et accompagnés aux platines par Dj DINO, sont ensemble sur un plateau pour offrir un spectacle mis en scène/circographié par Maroussia Diaz Verbèke. Ils ont été choisis après une grande audition qui a eu lieu au Maroc en automne 2018, pour leur art, leur dynamisme, leur envie, et leur personnalité qu’ils ont à partager.

Vendredi 14 Juin 2024 à 21h

Mendoubia, Tanger

Exposition « SIRIUS » de Lamia MEKSI

La Villa des Arts de Casablanca accueille du 23 mai au 19 juin une exposition de l’artiste Lamia Meksi, qui figure parmi les rares artistes multidisciplinaires marocaines à modeler aussi bien le métal, que le PVC, le marbre ou la fibre de verre. Dans un heureux assemblage, les pièces de ses installations s’imbriquent les unes aux autres pour former, en un seul bloc, une œuvre d’art aux allures d’une partition symphonique où tout s’accorde en une belle harmonie. « Produire ce que son âme perçoit », voilà ce que Lamia nous offre à voir et à ressentir.

Du 23 mai au 19 juin 2024

Esplanade de la Villa des Arts de Casablanca