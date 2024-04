Figure incontournable de la scène rap française, le rappeur Josman posera ses valises au Maroc pour un concert-événement, le vendredi 17 mai, au complexe Mohammed V, à Casablanca.

Josman c’est un parcours singulier, une plume aiguisée, une médiatisation discrète, des punchlines d’anthologie, une fan-base impliquée et une évolution sans pareille. Qualifié souvent d’ « OVNI solitaire » et de « diamant brut », le rappeur trentenaire poursuit son ascension au-delà des frontières et viendra se produire pour la première fois au Maroc.

De son vrai nom José Nzengo, originaire de Vierzon, Josman quitte son poste chez FootLocker pour se dédier à ses passions de toujours: l’écriture et le rap. Le jeune talent se lance dans une aventure qui va finalement changer le « rap game », et prouver finalement que la patience, la détermination et le talent payent.

Produisant 9 projets en 9 ans, le rappeur de niche est devenu artiste mainstream qui enchaîne les récompenses et apparaît sur toutes les tracklists du rap francophone. Josman se réinvente constamment et continue de surprendre : Ses trois premiers albums, « M.A.N », « SPLIT » et « J.O.$ », sont tous certifiés Platine. Sa triple-victoire lors de la première cérémonie des Flammes confirme sa popularité et la qualité de son travail acharné.

Enfin, sa nomination aux Victoires de la Musique 2024, sa tournée Sold-out de Zénith et son récent concert à l’Accor Arena de Bercy, joué à guichet fermé devant plus de 20.000 spectateurs, font de lui une référence de la scène urbaine.

Le vendredi 17 mai, c’est à Casablanca, à la salle couverte du Complexe Mohammed V, que Josman ira à la rencontre de son public marocain. Très attendu, il fait le pari d’enflammer la scène et de marquer les esprits grâce à des textes forts kickés d’une main de maître et une performance qui se veut prometteuse.