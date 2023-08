L’Espagne s’est qualifiée pour la première finale de Coupe du monde de son histoire, en battant la Suède (2-1), mardi à Auckland, dans une demi-finale à rebondissements qui a basculé sur un but à la 90e minute d’Olga Carmona.

D’une frappe surpuissante, la défenseure espagnole a assommé des Suédoises qui avaient égalisé quelques secondes plus tôt, par Rebecka Blomqvist (88e).

Longtemps cadenassé, le match s’est débloqué dans un dernier quart d’heure de folie, à la suite du but de Salma Paralluelo (81e), la « supersub » espagnole déjà décisive au tour précédent.

La force offensive de la Roja a eu raison de la co-meilleure défense du tournoi, surprise par la tournure des événements, sous la pluie néo-zélandaise qui a douché leurs espoirs.

L’Espagne, qui disputait sa première demi-finale de Coupe de monde, reste en lice pour un titre qui couronnerait son changement de statut, de nation émergente à puissance établie.

