Invité de l’émission « Questions Politiques » de France Inter et Le Monde, le président de la région Haut-de-France, Xavier Bertrand a réitéré, hier dimanche, la position de son parti quant au choix à adopter pour la France en matière de relations diplomatiques avec ses voisins du sud.

Le membre du parti français Les Républicains (LR) est sur tous les « tweets » des comptes marocains férus de l’actualité et ce depuis hier dimanche. Et pour cause? Ses déclarations, tout sauf surprenantes puisqu’elles versent dans la même lignée adoptée par sa formation, en relation avec la position que devrait adopter l’Hexagone en matière de rapprochement diplomatique avec les pays du Maghreb.

Interrogé autour de cette question, Bertrand a réagi en soulignant qu' » avec le Maroc, il faut qu’on sorte aujourd’hui de cette glaciation diplomatique. Le Maroc est un pays ami historiquement, il faut qu’on rétablisse des relations normales« , préconise-t-il.

.@xavierbertrand, sur les relations diplomatiques de la France avec le Maroc ou l’Algérie: « S’il y a un choix à faire aujourd’hui, je choisis le Maroc » #QuestionsPol pic.twitter.com/Ajl2Wnu5sT — France Inter (@franceinter) November 5, 2023

A ce propos, le dirigeant régional français estime, à juste titre, que « c’est à nous de faire des efforts nécessaires et d’être claires notamment sur la question du Sahara », a-t-il poursuivi durant cette émission présentée par Carine Bécard.

Et d’ajouter: « S’il y a un choix à faire aujourd’hui entre le Maroc et l’Algérie, moi je choisis le Maroc« , a-t-il tranché tout en expliquant les raisons de son positionnement, dicté selon lui par « l’attitude des Algériens et le président algérien qui n’a pas hésité à remettre dans l’hymne algérien un couplet anti-France. À un moment il faut mettre un coup d’arrêt à cette dérive »! « , s’est-il indigné.

De la sorte, Xavier Bertrand confirme, à travers cette sortie médiatique, son alignement sur les positions affichées, haut et fort, de son patron Eric Ciotti lequel a rappelé, dans un entretien exclusif à H24info, que « le parti de Jacques Chirac ne peut pas oublier les liens qui ont uni votre roi à notre président et nous demeurerons fidèles à l’amitié franco-marocaine« , tout en relevant qu’il existe « une convergence internationale semble se dessiner autour de cette reconnaissance, notamment après les décisions des États-Unis et de l’Allemagne en 2022″.