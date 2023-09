Sahara marocain, visite au Maroc, Emmanuel Macron, Algérie… Dans une interview exclusive accordée à H24info, le chef du parti politique français Les Républicains, Eric Ciotti, livre ses vérités sur la crise diplomatique actuelle entre Rabat et Paris et propose des pistes pour y remédier.

Votre visite, en début de mai dernier, au Maroc a été au centre des débats médiatiques. Quels souvenirs gardez-vous de votre séjour éclair au royaume ?

Je garde le souvenir d’un royaume résolument tourné vers l’avenir et la modernité, porté par la vision ambitieuse de son roi : je veux saluer ici l’immense travail accompli par Mohammed VI en faveur du Maroc et des Marocains. Je retiens aussi l’accueil chaleureux qui nous a été réservé par les plus hautes autorités de l’État et par les chefs d’entreprise que nous avons pu rencontrer, ainsi que la richesse de nos échanges.

Plusieurs de vos déclarations en faveur de la marocanité du Sahara ont été reprises et saluées par les Marocains et la classe politique du Royaume. Avez-vous eu écho de leurs réactions ?

Je tenais à réaffirmer la position de ma famille politique vis-à-vis du Sahara occidental car je sais combien cette question est importante aux yeux des Marocains. Aujourd’hui, et je m’en réjouis, une convergence internationale semble se dessiner autour de cette reconnaissance, notamment après les décisions des États-Unis et de l’Allemagne en 2022.

Au Maroc, vous aviez affirmé qu’une fois de retour aux responsabilités, vous reconnaîtrez la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Qu’est ce qui empêche, d’après vous, le président actuel de le faire ?

En tant que responsable politique français, il ne m’appartient pas de commenter la diplomatie de mon pays mais sans doute qu’une clé d’explication peut se trouver dans un certain biais algérien. Tel n’est pas notre cas et c’est pourquoi j’ai voulu prendre position sans ambiguïté. Lors de la réunion des chefs de parti avec le président Macron, le mercredi 30 août, je suis ainsi intervenu avec force pour déplorer ce prisme et solliciter un rééquilibrage au profit du Maroc.

En politique extérieure, comme en politique intérieure, il faut du courage, de la clarté et de la cohérence. Il nous faut rechercher des relations équilibrées et sincères, fondées sur un respect mutuel, à l’image de celui qui unit le Maroc à la France.

La crise diplomatique on ne peut plus patente entre Rabat et Paris dure depuis plus de deux ans. Avez-vous des pistes pour y remédier ?

Il est impératif de continuer à se parler. Nous ne pouvons pas laisser le lien historique qui unit la France et le Maroc se dissoudre faute d’échanges. C’était tout le sens de mon déplacement : nous devons maintenir le contact. La droite française le fait d’autant plus facilement que nous nous inscrivons en cela dans la tradition de notre famille politique et de l’action des présidents Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Le parti de Jacques Chirac ne peut pas oublier les liens qui ont uni votre roi à notre président et nous demeurerons fidèles à l’amitié franco-marocaine.

Quelles sont les chances actuelles de la droite, et en particulier de votre parti, pour revenir au pouvoir en 2027 ?

La droite reviendra au pouvoir en 2027, j’en ai la certitude. Notre pays est fatigué d’impuissance : la France a besoin des valeurs de la droite, que sont en premier lieu l’ordre et la liberté.

Le chemin de la victoire est long cependant et notre famille politique a entamé, sans perdre un instant, le chantier de sa rénovation, notamment à travers des États généraux qui nous permettront de redevenir le grand parti des idées et des audaces dont notre pays a besoin. C’est en menant la bataille des idées et en proposant des solutions efficaces aux problèmes de leur quotidien que nous retrouverons la confiance des Français.