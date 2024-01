Mohamed Henni, youtubeur franco-algérien devenu célèbre en cassant ses téléviseurs à chaque défaite de l’équipe algérienne ou de l’Olympique de Marseille, a accusé dans une récente sortie l’attaquant Riyad Mahrez d’être un « espion envoyé par le Maroc ».

« Il sait pas faire un contrôle, pas un dribble, il tire pas les coups francs, ni les corners. Il fait plus rien et ne prend plus aucune responsabilité. Je me pose des questions : est ce que c’est Riyad Mahrez qui est sur le terrain ? C’est pas un sosie ?« , s’interroge-t-il narquoisement.

Lire aussi. CAN 2023. Qui est le prochain adversaire du Maroc en 8e? Voici les scénarios possibles

Selon ses dires, « On dirait que c’est un espion envoyé par le Maroc pour couler l’Algérie. C’est incroyable, Mahrez est un espion marocain ou quoi ? En plus il est moitié marocain les gars. Tout s’explique, je comprends maintenant. C’est un infiltré les gars, James Bond 0« .

Il parait que le régime algérien a recruté le chômeur le plus célèbre de France pour faire l’habituelle propagande visant l’image du Maroc… Au moins 3 sorties visant implicitement le Maroc depuis le début de la #CAN2023 par ce 🤡 pic.twitter.com/jspmKhJ5HN — Ali KETTANI  (@Alikettanii) January 22, 2024

La disqualification de l’équipe nationale algérienne de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), mardi soir, contre la Mauritanie, l’a poussé à faire une nouvelle vidéo où il apparaît, muni d’un coutelas, en train d’exprimer sa colère à sa façon en détruisant un énième téléviseur.