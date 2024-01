Déjà qualifiés aux huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas croiseront le fer, ce soir, avec l’équipe zambienne pour le compte de la 3è et dernière journée (groupe F) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, avec comme objectif s’assurer la première place du groupe et éviter de croiser les redoutables rivaux.

Le Maroc occupait la tête de son groupe avec 4 points, devant la RD Congo et la Zambie avec 2 points et ce au terme de la deuxième journée. La Tanzanie arrive quatrième avec un seul point à son compteur. Outre le Maroc, les trois autres sélections gardent toujours leurs chances de qualification aux huitièmes de finale.

De la sorte, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.

En cas d’égalité de points entre deux équipes au terme des matchs de groupe, les équipes sont départagées, dans l’ordre, selon le résultat du match entre les deux équipes, la différence de but totale, le nombre de buts inscrits et le tirage au sort.

Et c’est là où la première confortation des Lions de l’Atlas face à la RD Congo, leur assure une position assez confortable. Mais rien n’est joué encore.

La sélection zambienne jouera, elle aussi, pour la qualification après avoir été acculée au partage des points par les Tanzaniens (1-1) lors de la 2è journée.

Leader du groupe F

En cas de victoire, la sélection marocaine, affrontera en huitièmes le deuxième du groupe F à savoir le Mali, l’Afrique du Sud, la Tunisie ou la Namibie.

En revanche, si l’équipe nationale termine à la deuxième place, elle devra affronter l’Egypte, deuxième du groupe B. Un rival de taille que la plupart des sélections redoutent et contre laquelle elles espèrent retarder cette confrontation sportive.

❗️ Une idée sur les éventuelles huitièmes de finale de la CAN ? Si la Tunisie termine 2e, elle jouera le 1e du groupe F (Maroc, RDC ou Zambie) Si elle termine 3e, elle jouera la Guinée équatoriale ou le 1er du groupe D (Angola, Burkina ou Algérie) #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/nTbb3IXjP4 — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) January 22, 2024

Toutefois, au cas où les Lions de l’Atlas finissent à la troisième position, ils retrouveront le leader du groupe C à savoir le Sénégal, ou l’équipe du groupe D, l’Angola dans ce cas.

De plus, Regragui vise la première place pour rester à San Pedro, un avantage accordé à la sélection qui domine son groupe. Le sélectionneur national et ses hommes se sont adaptés au climat de cette ville côtière et espèrent continuer à y disputer les prochains matchs de la compétition continentale.

Repos mérité

Et ce n’est pas tout! Le leader du groupe F aura droit à davantage de jours de repos. Concrètement, si le Maroc arrive en tête de son groupe, il jouera son prochain match le 30 janvier. Mais si les Lions terminent à la 2ème place, ils affronteront l’Egypte le 28 janvier, toujours à San Pedro.

En cas de troisième place, la rencontre aura lieu le 29 janvier à Yamoussoukro si le Maroc affronte le Sénégal ou le 27 janvier s’il est opposé au premier du groupe D.

Ce qui explique, en partie, le discours de Walid Regragui, lors de la conférence de presse d’avant match Maroc-Zambie, où il a insisté sur son objectif principal: viser la première place du groupe F. «On veut viser la première place. On mérite cette qualification. On a pas le temps de se reposer, on est concentré pour ramener trois points. Ça va être un match tactique contre la Zambie. C’est une bonne opposition», a-t-il répété.

En résumé, les Lions de l’Atlas sont les maîtres de leur destin!